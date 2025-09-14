TTG Italia

Agosto mese migliore di sempre per Londra Heathrow

Record mensile assoluto ad agosto per l’aeroporto di Londra Heathrow. Lo scalo ha ottenuto il miglior risultato di sempre, superando per la prima volta gli 8 milioni di passeggeri. Un dato che lo rendo il primo aeroporto europeo a raggiungere questa soglia.

Nel dettaglio 8,036 milioni di passeggeri sono passati attraverso le porte dell'aeroporto di Londra Heathrow lo scorso mese. Nel periodo sono stati battuti altri due primati giornalieri: 270mila passeggeri il primo agosto e 112mila nel Terminal 5 il 22 agosto il Terminal 5.

Se il risultato è stato ottenuto senza grandi problemi, con il traffico che si è mantenuto fluido per tutta l’alta stagione, la società di gestione ha però ricordato che questi numeri rappresentano il limite massimo e rimane la necessità di un ampliamento.

