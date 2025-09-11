Crescita modesta per gli aeroporti europei a luglio

Secondo i dati diffusi da ACI Europe e riportati da traveldailynews.com, a luglio 2025 gli aeroporti europei hanno registrato un aumento del traffico passeggeri del 3,1% rispetto allo stesso mese del 2024, uno dei risultati più deboli per l’alta stagione estiva rispetto alle medie pre-pandemia. Complessivamente i volumi restano del 5% superiori al 2019, con una ripresa ormai consolidata ma a velocità diverse nei vari mercati.

A spingere la crescita è stato soprattutto il traffico internazionale (+3,7%), mentre quello domestico è rimasto pressoché stabile (+0,7%).

Italia sotto la media ma va bene Malpensa



Nel segmento UE+ la crescita media è stata del +2,8%, con performance molto eterogenee: in forte rialzo Polonia (+13,9%), Slovenia (+12,2%), Cipro (+10,1%) e Monaco (+10,3%), mentre l’Italia si ferma a +1,2%, ben al di sotto della media continentale, al pari della Francia. Meglio Germania (+2,3%) e Spagna (+2,7%).



Tra i principali scali europei, Istanbul Sabiha Gökçen (+14,9%), Monaco (+5,9%) e Istanbul IST (+4,5%) guidano la crescita. Heathrow resta il più trafficato d’Europa ma con volumi stabili, mentre Parigi-CDG (+2,6%), Amsterdam (+4%) e Madrid (+0,6%) crescono moderatamente. Nel segmento degli aeroporti di medie dimensioni spicca Milano Malpensa (+7,5%), tra i migliori in Europa.