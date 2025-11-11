Air Astana potenzia il lungo raggio con 15 nuovi Boeing 787-9

Cresce la flotta di Air Astana, compagnia di bandiera del Kazakistan, che ha effettuato un nuovo ordine a Boeing di 15 B787-9 Dreamliner. Si tratta del più grande ordine mai effettuato dalla compagnia, composto da cinque ordini fermi, cinque opzioni e cinque diritti di acquisto.

Questo ordine si aggiunge ai tre Boeing 787-9 già previsti per la consegna nel 2026/27, portando il totale degli impegni a 18 aeromobili. I nuovi velivoli ordinati saranno consegnati tra il 2032 e il 2035.

Obiettivo dichiarato, spingere sul lungo raggio. «Air Astana è strategicamente impegnata a potenziare i propri servizi dall’Asia Centrale / Caucaso verso l’Asia, l’Europa e il resto del mondo nel prossimo decennio, con l’arrivo del primo Boeing 787-9 Dreamliner previsto per il prossimo anno, che segnerà l’inizio di questa entusiasmante fase di sviluppo” ha infatti spiegato Peter Foster, ceo di Air Astana.

Il valore totale della flotta di 18 Boeing 787-9, inclusi i motori, è di 7 miliardi di dollari Usa secondo i prezzi di listino del produttore.