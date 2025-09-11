Ci sarà un’altra new entry nei collegamenti transatlantici da e per la Sicilia. A partire dall’inizio di giugno approderà sull’aeroporto di Catania Fontanarossa infatti anche Air Canada, che attiverà un collegamento trisettimanale da Montréal.

Il volo rappresenta un’importante occasione per l’incoming siciliano, che può ora guardare a un nuovo bacino sfruttando al meglio il volo diretto. “La nuova rotta Catania–Montréal rappresenta un passo strategico per il nostro scalo e per l’intera regione - ha dichiarato a La Sicilia Nico Torrisi, amministratore delegato di SAC, società che gestisce lo scalo etneo -. Questo collegamento diretto consoliderà i rapporti tra la Sicilia e il Canada, valorizzando le profonde relazioni culturali tra le due comunità”.

Il volo di Air Canada va così ad aggiungersi alla rotta avviata da Delta questa estate, con il collegamento diretto su New York.