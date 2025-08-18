Air Canada, stop allo sciopero: riprendono i voli

Sono ripresi nella tarda serata di ieri i voli operati da Air Canada, dopo lo stop imposto per lo sciopero degli assistenti di volo per protestare contro il mancato accordo con la compagnia.

L’astensione dal lavoro sarebbe dovuta durare 72 ore, bloccando anche la giornata di oggi, lunedì 18 agosto, e domani. Dopo solo 12 ore, invece, è stato l’intervento diretto del governo federale canadese a riportare all’ordine i quasi 10 mila assistenti. Decine i voli cancellati i tutto il mondo nella sola mattinata di domenica.

La compagnia ha dichiarato che “i collegamenti sono ripresi alle ore 14 di domenica 18 agosto, ma ci vorranno diversi giorni prima che le operazioni tornino alla normalità”.

Roberto Saoncella