Debutterà il prossimo 2 luglio il primo collegamento diretto tra Venezia e Pechino operato da Air China. Una new entry frutto degli accordi siglati durante la XVI sessione della Commissione Economica Mista Cina-Italia per la cooperazione economica che si è tenuta a Pechino, a cui hanno preso parte ministro del Commercio della Repubblica Popolare Cinese, Wang Wentao, e dal vice premier e ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale italiano, Antonio Tajani, oltre al presidente del Gruppo Save Enrico Marchi.

Quattro le frequenze settimanali che verranno operate utilizzando un A330-200 della compagnia.

“Il nuovo volo tra Venezia e Pechino rafforza il ruolo del Marco Polo come hub di riferimento per i flussi tra il nostro territorio, la Cina e l'Estremo Oriente, contribuendo ad intensificare quegli scambi economici e culturali che sono da sempre al centro della missione del nostro gruppo - ha sottolineato Marchi -. Insieme ad Air China abbiamo realizzato un approfondito lavoro preparatorio che ha portato al raggiungimento di questo obiettivo per il quale, come avvenuto per il primo volo operato verso la Cina dal nostro aeroporto, è stato determinante il supporto del Governo italiano e delle autorità cinesi”.

Numerose anche le opzioni in connessione via Pechino: in qualità di membro di Star Alliance, la rete di Air China consente di raggiungere oltre 1.100 destinazioni in più di 190 Paesi e regioni nel mondo, con un traffico annuo superiore a 150 milioni di passeggeri. “Air China estende ufficialmente la propria presenza in Italia a tre hub strategici: Milano, Roma e Venezia, l’Italia diventa così uno dei paesi europei con il maggior numero di città servite dalla compagnia”, ha aggiunto Li Duo, direttore generale Air China Milano.