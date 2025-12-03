TTG Italia

Air China sbarca a Bruxelles con rotte per Pechino e Chengdu

Un nuovo passo di Air China in Europa. La compagnia arriva all’aeroporto di Bruxelles con due nuove rotte verso Pechino e Chengdu.

Come sottolinea traveldailynews.com i voli verso il Dragone partiranno a marzo del prossimo anno e segneranno il debutto della compagnia asiatica sullo scalo belga. Chengdu un particolare sarà una nuova destinazione per i passeggeri in partenza da Bruxelles.

Nel dettaglio, i collegamenti su Pechino prenderanno il via il 24 marzo 2026, inizialmente con cinque frequenze settimanali, per poi passare a un servizio giornaliero dall’inizio della stagione estiva. I voli diretti per Chengdu inizieranno il 26 marzo 2026, con tre frequenze settimanali.

