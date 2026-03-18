Avanza silenziosamente Air Dolomiti. Fare parte del gruppo Lufthansa vuole dire andare avanti seguendo programmi precisi, senza sbandierare troppo risultati e successi.

Lo sanno bene in casa della compagnia aerea basata a Verona, che fornisce di passeggeri i grandi hub del gruppo.

Detto in questo modo appare riduttivo, ma Air Dolomiti è una linea aerea di qualità che ha annunciato in queste ore di aver accolto in flotta altri due Embraer 195 che permetteranno di ampliare ancora il newtork a corto e medio raggio.

In una nota il vettore spiega: “Questo passaggio segna l’avvio di una nuova fase nel percorso di sviluppo della compagnia”. Si tratta di un progetto ambizioso che arriverà sino alla fine del 2028 e vedrà l’ingresso in pista di 13 E 195 che andranno a sostituire 9 Embraer 190. A fine ‘28 la flotta Air Dolomiti sarà composta da 30 macchine.

Nella nota della linea aerea si legge inoltre che, “il potenziamento consentirà ad Air Dolomiti di rafforzare ulteriormente il proprio ruolo all’interno del network del Gruppo Lufthansa, offrendo una maggiore disponibilità di posti sui collegamenti strategici”.

E su questo punto c’è ancora molto da capire. Solo qualche mese TTG Italia aveva affrontato il tema del futuro del vettore italiano. Bisogna infatti riuscire a individuare la strategia del capofila tedesco per questa linea aerea, che secondo alcuni potrebbe anche supportare in modo più evidente le attività a corto e medio raggio di Ita Airways. Vettore che sembra destinato a conquistare spazi sui collegamenti a lunga gittata.

Air Dolomiti, che nel ‘26 festeggia il 35esimo anniversario dall’inizio dell’attività, nel corso del 2025 ha trasportato 4,4 milioni di passeggeri, in crescita del 16,5% rispetto al 2024.