Air Europa accorcia le distanze tra l’Europa e il Medio Oriente con Etihad

Air Europa accorcia le distanze tra la Spagna e il Medio Oriente. Il vettore ha inaugurato ieri l’Abu-Dhabi-Madrid, operato in regime di wet-lease con Etihad Airways.

Servito con aeromobili Boeing 787-9, il collegamento segna un’evoluzione importante nell’alleanza tra le due compagni aeree, fondata sull’estensione dell’accordo di code-share e sulla collaborazione tra i rispettivi programmi fedeltà di frequent flyer.

“L’alleanza con Etihad Airways per lanciare la nostra prima rotta in Medio Oriente da Abu Dhabi segna un momento di trasformazione per Air Europa - ha commentato Juan José Hidalgo, presidente di Air Europa -. Questa operazione ci posiziona in modo strategico per soddisfare la crescente domanda di viaggi tra Spagna, America Latina e i dinamici mercati di Asia e Medio Oriente. L’hub globale di Etihad è la piattaforma ideale per la nostra espansione internazionale.”

Attraverso l’operazione, Etihad offre ora due voli giornalieri per Madrid, con il servizio pomeridiano, con codice EY103, operato da un Boeing 787-9 di Air Europa, che dispone di 32 posti in classe Business e 307 in classe Economy. Il contratto di wet-lease, insieme all’estensione dell’accordo di code-share, rafforza il mercato in crescita tra Abu Dhabi e la Spagna, supportando i legami turistici e commerciali tra i due Paesi.

Antonoaldo Neves, chief executive officer di Etihad Airways, ha aggiunto: “Quella di oggi è una nuova pagina nel nostro accordo di collaborazione con Air Europa. Questa relazione dimostra come Etihad possa lavorare con partner strategici per migliorare la nostra rotta verso Madrid e stabilire una connettività significativa tra i continenti. Collaborando con Air Europa, apriamo possibilità entusiasmanti per i nostri passeggeri che desiderano esplorare nuove destinazioni in Europa e America Latina.”.