Air Europa, in Italia una storia di successi

Imanol Pérez, direttore commerciale mondo di Air Europa, applaude ai 25 anni della compagnia in volo nel cielo italiano e ringrazia per il supporto commerciale costante offerto dal nostro Paese. “Anno dopo anno rafforziamo la nostra presenza in Italia, mercato strategico e key partner in tutte le nostre strategie di espansione”.

Il vettore cresce con costanza: quest’anno ha ricevuto il primo Boeing 737-8 Max, diventando la prima compagnia aerea spagnola ad operare con questo modello, in grado di ridurre del 20% il consumo carburante e le emissioni. In arrivo nel 2025 altri quattro esemplari, per raggiungere quota 20 entro due anni.

María del Mar Ayudarte, direttore regionale Europa, ricorda che Air Europa opera 42 voli settimanali, che salgono a 45 nel periodo di alta stagione, da Roma, Milano e Venezia con una flotta di Boeing 737. “Colleghiamo l’Italia con oltre 20 destinazioni globali e 15 in Spagna. Grazie Italia per averci accolto” chiude María del Mar Ayudarte.