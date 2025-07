Moby: area riservata sul sito per la gestione dei ticket

Un’area riservata sul sito di Moby per gestire in maniera innovativa i propri biglietti. È questa la novità messa in campo dalla compagnia, che permetterà di gestire le proprie prenotazioni.

Dopo la registrazione all’aerea riservata, gli utenti potranno visualizzare automaticamente tutte le prenotazioni effettuate e gestirle nel migliore dei modi.

Sarà quindi possibile consultare in ogni momento le informazioni dettagliate sul viaggio (orari, durata, nave, porto di imbarco e tutti i particolari sulla traversata); ricevere aggiornamenti e notifiche in tempo reale su eventuali variazioni (ritardi, anticipi, modifiche), ottimizzando al meglio i tempi; visualizzare e stampare i biglietti in qualsiasi momento; modificare o annullare la prenotazione e iscriversi al programma Moby Club, che dà la possibilità di accumulare punti fedeltà, controllare il saldo e generare coupon premio personalizzati.

Il progetto si basa sulle più avanzate tecnologie cloud e chi lo utilizzerà potrà contare su una particolare attenzione alla sicurezza dei dati e delle informazioni personali.