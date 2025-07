Vacanze in formato famiglia: con Visit Paganella nasce la figura del Family Coach

Si chiama Family Coach ed è una figura del tutto inedita quella introdotta dal territorio di Visit Paganella. L’altopiano ai piedi delle Dolomiti di Brenta sarà infatti la prima destinazione in Italia a sperimentare questo nuovo approccio all’accoglienza turistica, pensato specificamente per le famiglie con bambini.

“Il suo compito - spiega Luca D’Angelo, direttore dell’Apt Visit Paganella - sarà prima di tutto quello di ascoltare per poi proporre, suggerire e costruire insieme alle famiglie una vacanza su misura. Non un servizio in più, quindi, ma un modo nuovo di pensare la vacanza: più semplice, autentico e personale”.

Il Family Coach si porrà come una presenza costante ma discreta, che affiancherà giorno dopo giorno i nuclei familiari nella costruzione di un’esperienza di vacanza personalizzata e su misura. Presente quotidianamente presso le sei strutture ricettive pilota di Andalo - Hotel Serena Family, Alpino Baby Family Hotel, Eden Family and Wellness Resort, Hotel Ambiez Family & Wellness, Hotel Angelo e Piccolo Dolomiti Resort -, il Family Coach sarà a disposizione delle famiglie con suggerimenti autentici, proponendo uscite in piccoli gruppi (massimo 15 persone) e attività mirate e pensate per scoprire la montagna in modo più autentico e sostenibile tra attività, sentieri, eventi locali e opportunità culturali.