Wizz Air annuncia la consegna del suo Airbus A321XLR a Milano Malpensa, il primo aeromobile di questo tipo a essere registrato nell’Europa continentale e il primo in assoluto a operare sotto bandiera maltese.

L’Airbus A321XLR - la più recente evoluzione nella famiglia A320neo di Airbus - rappresenta un passo avanti in termini di efficienza, riduzione dell'intensità delle emissioni e esperienza dei passeggeri.

L'aeromobile è registrato a nome di Wizz Air Malta, rafforzando ulteriormente il ruolo strategico di Malta all'interno della compagnia e sottolineando l'investimento a lungo termine di Wizz Air nel settore dell'aviazione del Paese.

“L'ingresso dell'A321XLR nella nostra flotta è un momento di orgoglio per Wizz Air Malta. Dimostra il nostro impegno nell’operare una delle flotte più giovani, moderne e sostenibili al mondo – dice Mauro Peneda, managing director di Wizz Air Malta -. Con l'XLR, continuiamo ad ampliare i confini dei viaggi ultra low-cost per i nostri clienti, riducendo al contempo il nostro impatto ambientale grazie all'utilizzo delle più recenti tecnologie disponibili sul mercato”.

La consegna di questo nuovo aeromobile rientra nella strategia complessiva di Wizz Air in materia di flotta. Con sei aeromobili XLR in arrivo nel solo 2025 e un totale di 300 aerei in ordine, la compagnia continua a guidare il settore, combinando viaggi a basso costo con una tecnologia aeronautica all'avanguardia. La consegna è inoltre in linea con l'iniziativa Customer First Compass, lanciata dalla compagnia aerea all'inizio di quest'anno, che prevede investimenti per 14 miliardi di euro nei prossimi tre anni a sostegno dell'espansione della flotta, dell'innovazione dei servizi e del miglioramento continuo dell'esperienza di viaggio.