Il Governo del Portogallo ha reso noto l’iter che porterà alla privatizzazione della compagnia aerea Tap, la cui deadline è fissata per la metà del prossimo anno. Un processo un quattro tappe durante il quale i contendenti dovranno presentare le loro proposte per il 49,9 per cento delle quote che verranno messe sul mercato.

Secondo quanto riportato da Simpleflying, il primo step prevede che tutte le parti interessate presentino formalmente entro 60 giorni un'intenzione di procedere con il proprio interesse nel vettore e per qualificarsi per il processo di offerta. A questo farà seguito una prima proposta formale dettagliata nella quale emergano in particolare le sinergie che si intendono realizzare nel nuovo piano. Tutto questo entro la fine dell’anno.

Le proposte valide saranno selezionate (probabilmente da 3 a 5 partecipanti al massimo) e verrà chiesto loro di presentare offerte vincolanti dopo i processi di due diligence. Ultimo step sarà poi la negoziazione diretta e la scelta del pretendente.