Venticinque è il numero fortunato sulla tombola di Renato Scaffidi, country manager Air Europa con 40 anni di carriera, che nel 2023 ha seduto tra i 100 top manager Forbes Italia. Nel 2025 si celebrano infatti i 25 anni di operatività del vettore.

“Siamo giunti con il Giubileo nel Duemila e festeggiamo le nozze d’argento con l’Italia in un altro anno santo. Registriamo un trend positivo; fin dall’inizio la compagnia ha creduto nel nostro Paese, sia come sede per l’ufficio, sia come voli e qualità del mercato turistico”.

La previsione per il 2025 promette un incremento dell’11%, sfondando il tetto dei 700mila passeggeri su 4.500 voli e con tasso medio di occupazione oltre l’85%.

“Lima e L’Avana sono le mete lungo raggio più richieste dai passeggeri che volano dall’Italia all’America e viceversa; crescono bene anche Argentina ed Ecuador, tanto che stiamo aumentando le frequenze e abbiamo sdoppiato dei voli da Quito”.

Sviluppi aziendali all’orizzonte? “Sono affari che volano sopra le nostre teste, per rimanere in tema - sorride il manager -. Mi auguro di festeggiare le nozze d’oro con Air Europa e che le agenzie continuino a credere in noi e a sostenere il nostro lavoro”.