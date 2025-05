Air Europa lancia la rotta Madrid–Istanbul, operata con la flotta Dreamliner. Il volo, attualmente operato quattro volte la settimana, diventerà giornaliero a partire da luglio.

L’inaugurazione ufficiale è avvenuta presso l’aeroporto di Madrid-Barajas con una cerimonia alla presenza del ceo di Air Europa, Jesús Nuño de la Rosa, della prima consigliera dell’Ambasciata di Turchia in Spagna, Nur Alkis, e di Ana Paniagua, direttrice dell’Esperienza cliente di Aena. Il volo inaugurale è stato accolto da un evento di benvenuto anche presso l’aeroporto iGA di Istanbul, con la partecipazione del ceo Selahattin Bilgen e dell’ambasciatrice di Spagna in Turchia, Cristina Latorre.

“Collegare Madrid alla Turchia è molto più che inaugurare una nuova rotta. Significa rafforzare il nostro impegno nel connettere le Americhe non solo con l’Europa, ma con l’intero bacino del Mediterraneo. Continuiamo ad ampliare le opzioni per i nostri clienti con una destinazione, come Istanbul, di grande rilevanza culturale ed economica” ha dichiarato il ceo di Air Europa.

“Siamo molto felici dell’inizio dei voli di Air Europa – ha aggiunto Selahattin Bilgen -. Questa nuova rotta rappresenta un passo importante per rafforzare il turismo, il commercio e le relazioni culturali tra i due Paesi. Riconosciamo non solo la solida posizione di Istanbul nel turismo internazionale, ma anche il suo potenziale unico come hub di connessione tra Asia, Africa ed Europa, affermandosi come centro strategico per gli affari globali e la collaborazione intercontinentale. Crediamo fermamente che Air Europa apporterà un valore aggiunto significativo a Istanbul”.

In occasione dell’inaugurazione della nuova rotta verso Istanbul il programma fedeltà Air Europa Suma propone una doppia promozione valida fino al 30 giugno che consiste nell’ottenimento del doppio delle Miglia sui voli per Istanbul, così come uno sconto del 25% in Miglia al momento del riscatto per i voli verso la città turca.