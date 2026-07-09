Air Europa: da dicembre nuovo volo su El Salvador

Sarà El Salvador la nuova destinazione del Centro America di Air Europa. Dall’aeroporto di Madrid a partirà dal 17 dicembre partirà un collegamento trisettimanale che andrà ad aggiungersi alle già esistenti rotte su Honduras e Panama.

“Grazie all'hub strategico di Madrid-Barajas – spiega la compagnia in una nota -, i passeggeri potranno beneficiare di comode coincidenze verso numerose destinazioni in Europa e Africa, all'interno dell'ampia rete di collegamenti offerta dalla compagnia”.

L'avvio dei collegamenti con El Salvador rientra nel piano di espansione di Air Europa che, nel corso del 2026, ha inaugurato nuove rotte verso Oviedo, Siviglia, Ginevra e Johannesburg, oltre ad ampliare la consueta operatività estiva con due ulteriori destinazioni: Bologna e Tangeri.