Air Europa controcorrente: raddoppiano i voli su Cuba

Air Europa è rimasta l’unica compagnia spagnola a operare voli su Cuba. E ora annuncia un raddoppio dell’impegno, passando da 3 a 6 collegamenti alla settimana sull’Isla Grande.

Come riporta preferente.com, i voli passeranno a 4 da luglio e ulteriori 2 saranno aggiunti a novembre. E questo nonostante le pressioni che arrivano dagli Stati Uniti sulle aziende che operano con Cuba. Bisogna tenere presente infatti che Air Europa collega la Spagna anche con Miami e New York.

Secondo quanto riportato dal portale di informazione iberico, i prezzi dei voli di Air Europa si manterrebbero alti, dato che indicherebbe un tasso di occupazione elevato, nonostante la situazione di Cuba.

Da febbraio, Air Europa è stata costretta a effettuare scali tecnici nella Repubblica Dominicana per rifornire di carburante i suoi Boeing 787 prima di rientrare in Spagna.