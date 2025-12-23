Air Europa inaugura la rotta per Johannesburg a giugno 2026

Il prossimo 24 giugno Air Europa volerà verso il Sudafrica. La compagnia, che ha avviato la vendita dei biglietti per la nuova destinazione da pochi giorni, inaugurerà una nuova rotta per Johannesburg, che sarà collegata a Madrid-Barajas con tre frequenze settimanali.

I voli verso l’aeroporto internazionale Oliver Reginald Tambo partiranno da Madrid ogni lunedì, mercoledì e venerdì alle ore 15:05 e saranno operati con la flotta Boeing 787 Dreamliner. Questo modello è progettato per offrire un’esperienza di volo più confortevole, grazie all’ampia e silenziosa cabina, ai finestrini più grandi del 30% e a un avanzato sistema di ventilazione. Inoltre, gli aeromobili dispongono di un’esclusiva classe Business, con sedili trasformabili in letti di due metri.

Oltre a Johannesburg, nel 2026 Air Europa aggiungerà nuovi collegamenti nel continente africano. Durante la stagione estiva verranno ripristinati i voli per Marrakech e Tunisi e, per la prima volta, sarà attivata la rotta verso Tangeri. A queste novità si aggiungeranno, sempre a giugno, l’inaugurazione del Madrid- Ginevra, l’aumento delle frequenze su alcune tratte europee e il rafforzamento della rete domestica.