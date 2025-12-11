Air Europa, 130 voli aggiuntivi per i viaggi di fine anno

Quest’anno saranno quasi 27mila i posti aggiuntivi messi a disposizione da Air Europa per volare dal 17 dicembre al 9 gennaio alla volta di Europa e America. Un’offerta rappresenta un incremento di quasi il 60% rispetto ai posti extra messi a disposizione nello stesso periodo del 2024, grazie anche all’ampliamento della flotta avvenuta negli ultimi mesi.

Air Europa opererà oltre 130 voli aggiuntivi su rotte specifiche, quasi raddoppiando l’offerta dell’anno precedente. Questo sarà possibile non solo grazie all’aumento degli aeromobili Boeing 787 Dreamliner sulle tratte di lungo raggio, ma anche grazie all’arrivo dei primi Boeing 737 MAX per il corto e medio raggio.

Nel caso dei voli per Monaco, Zurigo, Roma e Milano la compagnia aumenterà di quasi l’80% i posti aggiuntivi, raggiungendo quota 8mila. L’offerta verso le destinazioni americane più richieste in questo periodo aumenterà invece di oltre il 63% rispetto al 2024, con più di 7mila posti disponibili per Miami, Punta Cana e Santiago de los Caballeros. In particolare, la Repubblica Dominicana sarà rafforzata con oltre 5.200 posti extra.