Air Europa inserisce in flotta il primo Boeing 737-8

È la prima compagnia aerea in Spagna a operare con Boeing 737-8. Air Europa ha inserito in flotta il primo esemplare di questo velivolo, passo iniziale di una fase di rinnovamento delle unità attive su corto e medio raggio, con focus sull’innovazione. Il vettore incorporerà i 737-8 iniziando dalle rotte continentali di medio raggio ed eventualmente, in futuro, li destinerà anche a rotte domestiche a corto raggio.

La variante dell’aeromobile a corridoio centrale - la più venduta nella storia dell’aviazione commerciale - comporta un notevole miglioramento in termini di comfort di bordo, efficienza e sostenibilità, grazie a un design e un equipaggiamento che permette di migliorare significativamente il rendimento del velivolo in confronto alla generazione precedente.

“L’introduzione di questa unità - commenta Juan José Hildalgo, presidente Air Europa - segna una nuova tappa per Air Europa. Oltre a consolidare il nostro processo di costante modernizzazione della flotta, continuiamo ad innovare con tecnologia di punta, attraverso aerei che ci permettono di tracciare un percorso di sostenibilità ed efficienza. Si tratta, inoltre, di un modello che contribuisce a ridurre i costi operativi, compresi quella della manutenzione, il che ci aiuta a rispettare gli obiettivi di redditività a lungo termine”.

Questo 737-8 è il primo della serie commissionata ad AerCap, la maggiore società di leasing al mondo in termini di lessor aeronautici, con cui Air Europa ha una stretta collaborazione. Nel corso di quest’anno è prevista la consegna di un totale di quattro aerei di questo modello, a cui seguirà una decina nel 2026 per arrivare a venti entro la metà del 2027.

“Oltre a ridurre il consumo di carburante e le emissioni - aggiunge Ricardo Cavero, vicepresidente Sales & Marketing Europa & Israele di Boeing - il 737 MAX diminuisce l’impronta acustica, con minore rumore nelle fasi di decollo e atterraggio negli hub presso gli aeroporti di Madrid e Palma de Mallorca”.