Air Europa: nuovo volo Madrid-Praga in codeshare con Smartwings

A partire dal 30 marzo Air Europa volerà anche su Praga con decollo da Madrid, grazie a un accordo di codeshare raggiunto con la compagnia aerea ceca Smartwings. La compagnia, con la quale Air Europa in passato ha già collaborato con successo, amplierà l’offerta di destinazioni in Europa, implementando un collegamento giornaliero tra Madrid e la capitale centroeuropea.

L’accordo con Smartwings consente ad Air Europa di rafforzare la propria presenza nell’Europa centrale. Attualmente, la compagnia opera in codeshare per volare verso destinazioni in altri tre paesi: Danimarca, Francia e Paesi Bassi.

Inoltre, Air Europa ha già stretto alleanze con quasi trenta compagnie aeree, aumentando così il proprio raggio d’azione fino a circa 170 destinazioni in oltre 30 paesi in tutto il mondo. Grazie a ciò, la compagnia offre ai propri clienti maggiori opzioni di viaggio e una più ampia libertà di scelta, garantendo sempre i livelli di qualità ed eccellenza che caratterizzano Air Europa.