Air Europa potenzia i voli verso New York e il continente americano per la stagione stiva. Il vettore, da metà giugno a settembre, opererà voli giornalieri verso cinque delle destinazioni più richieste, aumentando le frequenze settimanali per Medellín, Asunción, L’Avana e Panama da sei a sette e portando i voli per New York da cinque a sette. Attualmente, Air Europa già collega quotidianamente Madrid con Bogotá, Buenos Aires, San Paolo, Lima, Miami e Santo Domingo.

L’incremento dell’operatività riguarderà anche altre rotte. I voli per Cancún e Punta Cana saliranno a cinque frequenze settimanali, mentre quelli per Córdoba e Salvador de Bahía saranno operati quattro volte a settimana. Inoltre, la compagnia ha annunciato il potenziamento dei collegamenti con l’Ecuador: a partire dall’estate, in modo permanente, verranno effettuati tre voli diretti a settimana sia per Quito che per Guayaquil.

L’offerta complessiva

L’espansione delle operazioni permetterà di offrire nel 2025 un totale di 3,5 milioni di posti sui voli a lungo raggio, superando l’offerta del 2024. La forte domanda e il ruolo strategico di Air Europa nel collegamento tra Europa e America fanno prevedere il trasporto di 3,3 milioni di passeggeri nel corso dell’anno, con un tasso di riempimento superiore all’84% per ogni volo.

Nel 2025, la rete transatlantica di Air Europa beneficerà dell’arrivo di tre nuovi Boeing 787 Dreamliner.