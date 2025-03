Napoleon Tour Operator: oltre 40 anni di esperienza al servizio delle agenzie di viaggio

Ha festeggiato lo scorso anno un traguardo importante: 40 anni di attività, una lunga storia fatta di professionalità, passione e dedizione al servizio delle agenzie di viaggio. Con un mix perfetto fra tradizione e innovazione, Napoleon Tour Operator ha saputo evolversi nel tempo, mantenendo un forte legame con le proprie radici e offrendo servizi sempre più completi e flessibili.

Un perfetto equilibrio tra passato e futuro

Fin dalle sue origini, Napoleon Tour Operator si è distinto per l’approccio che privilegia il contatto diretto e la fiducia con le agenzie. Ancora oggi, in un’epoca sempre più digitale, continua a offrire il catalogo cartaceo e il servizio di assistenza telefonica, rimanendo fedele a una filosofia che pone l’agenzia – e quindi il cliente - al centro. Accanto a questa tradizione, l’azienda ha saputo rinnovarsi, introducendo nuove destinazioni, tra cui la Corsica, e ampliando la propria gamma di soluzioni per rispondere alle diverse esigenze del mercato sia per quanto riguarda gli individuali che i viaggi di gruppo all’Elba, in Toscana, in Sardegna e appunto in Corsica.

Affidabilità e adattabilità

Oltre alla solidità costruita in quattro decenni, Napoleon Tour Operator si distingue per alcuni vantaggi esclusivi riservati alle agenzie di viaggio:

• Traghetti con tariffe tour operator, che consentono di offrire ai clienti soluzioni vantaggiose;

• Assicurazione contro l’annullamento sempre inclusa, per garantire sicurezza e serenità;

• Assistenza continua, anche nei weekend e nei giorni festivi, per essere sempre disponibili quando serve;

• Un prodotto completo e flessibile, capace di adattarsi alle diverse esigenze dei viaggiatori;

• Un approccio generalista su destinazioni specifiche, con proposte dettagliate e su misura per le mete più richieste.