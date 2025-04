Wyndham e Soliteight promuovono insieme gli hotel economici Super 8

Wyndham Hotels & Resorts ha appena firmato un accordo di sviluppo esclusivo con la portoghese Soliteight Hotel Projects per introdurre il marchio di hotel economici Super 8 nella penisola Iberica e arrivare ad aprire 40 hotel entro il prossimo decennio. Il primo aprirà i battenti nel quarto trimestre del 2027 a Leiria.

Molti degli hotel, come riporta Hosteltur, saranno di nuova costruzione, con un design modulare intelligente che privilegia efficienza e sostenibilità, fedeli all’impegno del marchio Super 8 per la qualità.

Il piano delle due società è di sviluppare hotel nelle zone più prestigiose delle città di prima e seconda fascia, compresi i principali snodi dei trasporti come aeroporti, aree commerciali e rotte di trasporto popolari nelle città più piccole.

“Portare Super 8 in Spagna e Portogallo è una decisione strategica per rendere i viaggi di qualità a prezzi accessibili più fruibili. L’Europa meridionale ha una domanda crescente di sistemazioni affidabili e convenienti e la nostra collaborazione con Soliteight ci permette di soddisfare questa esigenza”, ha affermato Dimitris Manikis, presidente di Wyndham Hotels & Resorts per l’area Emea.

“Spagna e Portogallo continuano a essere indietro rispetto agli altri mercati europei per quanto riguarda gli hotel economici di marca, con un divario del 10% nella penetrazione dei marchi low cost, nonostante un aumento del 142% del RevPAR dal 2019”, ha spiegato Rui Alpalhão, ceo di Soliteight, aggiungendo che la partnership con Wyndham mira a rispondere “all’esigenza di hotel economici di marchi noti che offrano comfort, coerenza e valore sia ai viaggiatori”.