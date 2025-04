Waldorf Astoria apre in Costa Rica

Il portfolio di lusso di Hilton nei Caraibi e in America Latina si è ampliato con l’inaugurazione del Costa Rica Punta Cacique. Situato su una scogliera lungo le rive di Playa Penca a Punta Cacique, il resort da 148 camere e 40 suite offre viste sulla costa pacifica settentrionale del Costa Rica.

Oltre al suo servizio elegante e alla programmazione locale curata, come riporta Travelpulse, il resort invita i viaggiatori a immergersi nell’essenza del Costa Rica e ad abbracciare il fascino dello stile di ‘Pura Vida’.

Gli ospiti avranno accesso a sei esperienze culinarie uniche e di ispirazione regionale, servizi tra cui una piscina multilivello, un miniclub dedicato a bambini e ragazzi, un ampio centro fitness e spa, rituali e attività benessere e uno spazio versatile per riunioni ed eventi.

“Siamo entusiasti di celebrare l’inaugurazione del Waldorf Astoria Costa Rica Punta Cacique, un’aggiunta significativa alla nostra presenza nella regione. Questa struttura segna il debutto del marchio in Costa Rica e offre agli ospiti un livello di lusso senza pari e la nostra ospitalità distintiva Waldorf Astoria - ha dichiarato Danny Hughes, presidente Hilton Americas -. Non vediamo l’ora di dare il benvenuto a viaggiatori da tutto il mondo per scoprire il ricco patrimonio, la vivace cultura e le bellezze naturali del Costa Rica”.

Dino Michael, vicepresidente senior e responsabile globale di Hilton Luxury Brands, ha aggiunto: “L’apertura del Waldorf Astoria Costa Rica Punta Cacique segna l’esordio del marchio in un’altra destinazione di livello mondiale. Dalle attrazioni architettoniche e di design, all’esperienza degli ospiti e alla ristorazione curata nei minimi dettagli, questa struttura incarna la nuova era del marchio Waldorf Astoria e la nostra crescita ponderata, quest’anno e negli anni a venire”.

Per festeggiare l’apertura del resort e per un periodo limitato fino al 31 maggio 2025, gli ospiti che soggiornano tre o più notti riceveranno uno sconto del 20% sul soggiorno insieme a un credito del resort.