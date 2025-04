Barceló Hotel Group sempre più green, quattro hotel ottengono la certificazione Gstc

Un nuovo passo verso la sostenibilità per Barceló Hotel Group. Il Gruppo ha ottenuto la certificazione Gstc (Global Sustainable Tourism Council) per gli standard di sostenibilità da Bureau Veritas per quattro dei suoi hotel.

Si tratta del Royal Hideaway Corales Resort, del Barceló Torre de Madrid, del Barceló Fortina Malta e dell’Occidental Playa de Palma.

Il Gruppo Barceló - ora prima grande catena alberghiera in Spagna a ricevere questa certificazione - punta a implementare i propri standard di sostenibilità e a ottenere la certificazione Gstc per tutti gli hotel in Spagna nel corso del 2025.