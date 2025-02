Air Europa accelera sui collegamenti long haul, nonostante i problemi di consegna dei nuovi aeromobili.

Il piano per l’estate della compagnia aerea vede un incremento dei voli su una decina di rotte lungo raggio. E questo nonostante da ormai un anno, come ricorda preferente.com, la compagnia debba ricorrere a vettori terzi per coprire le tratte.

I problemi sono legati soprattutto ai ritardi di Boeing, oltre ai problemi ai motori Rolls-Royce che hanno costretto a terra diversi B787 Dreamliner.

Le rotte che saranno potenziate, tutte con partenza dall’hub di Madrid e tra i mesi di giugno e settembre o ottobre, sono le seguenti: Asunción, che passerà da cinque a sette voli settimanali; Cancun, dalle quattro alle cinque; Cordova, dalle tre alle quattro; Medellin, dalle sei alle sette; New York, dalle cinque alle sette; Panama, da sei a sette; Salvador de Bahia, da tre a quattro; San Pedro Sula, da due a tre; e Punta Cana, da tre a cinque.