Air Europa rafforza la presenza in Ecuador con nuovi diretti da Madrid

Air Europa consolida il suo presidio in Ecuador. Dove opera già da sette anni. A partire dal 24 giugno, dunque, il vettore collegherà direttamente Madrid-Barajas agli aeroporti ecuadoregni di Guyaquil e Quito. L’operazione consolida l’importanza del Paese andino per la compagnia, che vi opera da sette anni.

A partire dal 24 giugno Air Europa opererà 3 frequenze settimanali tutto l’anno. Nel 2025, infatti, la compagnia ha previsto di potenziare la capacità di posti verso l’Ecuador a 78mila su ciascuna rotta, con un incremento dell’8% rispetto al 2024 - quando i voli da Madrid non erano diretti - elevando la disponibilità a complessivi 157mila posti volo.

Contemporaneamente, grazie ad un accordo con Avianca, i passeggeri potranno accedere a voli in coincidenza verso le città ecuadoregne di Cuenca e Manta, così come a connessioni per le isole Baltra e San Cristobal nell’arcipelago delle Galapagos.

La nuova rotta transatlantica sarà operata dai Boeing 787 Dreamliner, di cui sono previsti tre nuovi velivoli in arrivo quest’anno.

Nel corso del 2024 Air Europa ha trasportato oltre 135mila passeggeri da Madrid verso l’Ecuador. In particolare, il traffico su Guayaquil è cresciuto del 20% rispetto all’anno precedente. La rotta su Quito è aumentata dell’11%, con percentuali di occupazione che hanno sfiorato il 93%.