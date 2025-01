Air Europa investe nel potenziamento dei servizi di mobilità espandendo la partnership con Amadeus attraverso un accordo che consentirà al vettore di implementare Amadeus Value Cars sul proprio sito web, offrendo ai propri passeggeri una vasta gamma di opzioni di noleggio auto.

Un accordo che, secondo l’amministratore delegato di Air Europ Jesús Nuño de la Rosa, riflette “il nostro impegno congiunto nel fornire ai viaggiatori più opzioni, più valore e maggiore soddisfazione, adattandoci alle loro esigenze in evoluzione. Aggiungendo nuove opzioni di mobilità al nostro sito web - spiega - offriamo ai passeggeri tutto ciò di cui hanno bisogno per un viaggio completo”.

Air Europa è la prima compagnia aerea a implementare Amadeus Value Cars, che rende disponibili le offerte di fornitori di noleggio auto in migliaia di località in tutto il mondo, coprendo 191 Paesi. “In questo modo - commenta Francisco Pérez-Lozao Rüter, presidente di Hospitality per Amadeus - Air Europa potrà differenziare la propria offerta come parte della sua strategia di diversificazione, garantendo un viaggio senza soluzione di continuità”.