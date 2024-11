Air Europa: trattative in corso tra la famiglia Hidalgo e Air France-Klm

In arrivo un investimento da parte di Air France-Klm in Air Europa? La famiglia Hidalgo starebbe trattando con il gruppo franco olandese per un investimento nel vettore controllato all’80 per cento, investimento che consentirebbe alla compagnia di rafforzare le proprie casse.

Secondo quanto riportato da Preferente, il dialogo sarebbe intorno all’ingresso con una quota fino al 20 per cento del capitale, come già fatto da Af-Klm per Sas. Un’operazione non casuale, perché in questo modo non sarebbe necessario il via libera della Commissione europea, evitando così tempi lunghissimi.

Non si conosce al momento la cifra dell’investimento, anche se si suppone superiore ai cento milioni di euro, ovvero quanto versato a suo tempo da Iag per il 20 per cento che ancora detiene. A commento dei rumors Air France-Klm ha fatto sapere che c’è un dialogo in corso a livello commerciale.