Air Europa, arriva il salvataggio della famiglia Hidalgo

La famiglia Hidalgo arrivano a salvare Air Europa, senza aspettare Iag. Il colosso, secondo azionista del vettore, avrebbe avuto tempo fino alla seconda settimana di dicembre per decidere se intervenire o meno sui conti e ripristinare l’equilibrio dei conti.

Come precisa preferente.com, Air Europa per l’operazione aveva tempo fino a fine anno, quando sarebbe scaduta la moratoria approvata dal Governo. Se la manovra non fosse stata portata a termine, la sopravvivenza della stessa Air Europa sarebbe stata a rischio.

Ma gli Hidalgo hanno deciso di anticipare i tempi, fornendo un apporto di 65 milioni di euro alle casse della compagnia aerea. Grazie a questo, la sopravvivenza dovrebbe essere garantita.

Nel 2023 la compagnia aveva realizzato 165 milioni di euro di utili, ma il patrimonio netto consolidato era negativo per 455,3 milioni di euro. Inoltre, il vettore dovrà ripagare i prestiti in essere per oltre 600 milioni di euro. Nel caso del salvataggio statale di 475 milioni di euro, avrà tempo fino al 2026 per ripagarlo.