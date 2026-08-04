Air Europa: via alle vendite della nuova rotta su El Salvador

Sono aperte le vendite del nuovo volo di Air Europa tra Madrid e El Salvador, che decollerà per la prima volta il prossimo 18 dicembre. Lo schedule prevede tre voli a settimana, con partenze dalla capitale spagnola ogni mercoledì, venerdì e domenica alle 01:45. I voli da El Salvador sono previsti negli stessi giorni alle 12:10. La rotta sarà operata con i Boeing 787-8 Dreamliner.

“L’apertura delle vendite rappresenta un nuovo passo nell’integrazione di El Salvador nel network internazionale di Air Europa - si legge nella nota diramata dalla compagnia aerea - . Negli ultimi anni il Paese si è affermato come una delle destinazioni turistiche in più rapida crescita delle Americhe, grazie alla sua offerta culturale, al patrimonio naturale e al costante sviluppo delle infrastrutture”.

L’apertura di El Salvador rientra nel piano di espansione di Air Europa che quest’anno ha già visto l’ingresso nel network di mete come Oviedo, Siviglia, Ginevra e Johannesburg, oltre ad aver esteso per la prima volta la propria operatività estiva con voli verso Bologna e Tangeri.