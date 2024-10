Air France servirà Orlando nella prossima stagione estiva. La compagnia aerea ha già iniziato a programmare l’estate 2025 e ha annunciato fra i primi collegamenti quello che unirà Parigi Charles de Gaulle con la capitale dei parchi in Florida.

Il volo sarà offerto 4 volte a settimana il lunedì, mercoledì, venerdì e sabato e sarà operato con aeromobili Airbus A350-900 che offrono 34 posti in classe business, 24 in premium e 266 in economy.

Orlando diventerà la 18esima destinazione di Air France negli Stati Uniti e la 25esima in Nord America.