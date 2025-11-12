TTG Italia

Air France amplia
il network europeo
I nuovi voli

Air France ampliail network europeoI nuovi voli

L’Italia gioca un ruolo di rilievo nell’espansione del network europeo di Air France. Quest’inverno, infatti, la compagnia aggiungerà voli giornalieri sulle rotte per Milano Linate e Milano Malpensa. Il servizio per Verona, inoltre, sarà operativo per tutta la stagione invernale con cinque voli settimanali, garantendo l’accesso ai centri culturali e commerciali del Nord Italia.

Sul fronte dei voli domestici Air France, come spiega TravelPulse, sta potenziando anche i servizi tra Parigi-Charles de Gaulle e le principali città francesi, arrivando fino a 11 voli giornalieri su Tolosa, fino a nove su Marsiglia e fino a otto su Nizza.

Tornando alle rotte internazionali, sarà aggiungendo un volo mattutino per Londra Heathrow, portando il servizio giornaliero totale a sette voli. La rotta Parigi-Cork sarà inoltre operativa per tutto l’inverno con quattro voli settimanali, aprendo la regione meridionale dell’Irlanda a una maggiore connettività. Anche le destinazioni tedesche e svizzere beneficiano di aumenti di frequenza, con Düsseldorf che riceverà fino a 6 voli giornalieri, Monaco di Baviera fino a cinque e Zurigo fino a quattro.

Infine i voli su Tangeri, che arriveranno fino a tre alla settimana, e quelli su Tenerife, effettuati quattro volte a settimana durante le festività natalizie.

Sul lungo raggio la novità sarà il volo diretto Parigi Charles de Gaulle-Las Vegas, operativo a partire dal 15 aprile 2026 tre volte a settimana il lunedì, il mercoledì e il sabato a bordo di Airbus A350-900.

Ti è piaciuta questa notizia?

Condividi questo articolo

Iscriviti a TTG Report, la nostra Newsletter quotidiana