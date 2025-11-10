Il governo portoghese ha concesso tempo fino alla fine di novembre per formalizzare il proprio interesse all’acquisizione di Tap, la compagnia aere nazionale. Ad oggi, a presentare ufficialmente le domande è stato il gruppo Air France-Klm, ma interessati all’acquisto sono anche il gruppo Iag e Lufthansa.

Secondo quanto riporta Preferente, Benjamin Smith, ceo del gruppo aereo franco-olandese, ha dichiarato ai giornalisti di non aver avuto contatti con le autorità portoghesi di recente. Air France si era precedentemente recata a Lisbona per presentare la propria domanda, ma la questione era rimasta in sospeso a causa della crisi politica in Portogallo che ha portato alle elezioni.

Smith ha spiegato che tra due mesi saprà se i negoziati stanno procedendo bene.

Queste manifestazioni di interesse consentiranno al governo di Lisbona di restringere il campo delle parti interessate e di negoziare con loro i dettagli dell'accordo. Lo Stato manterrà comunque una quota di circa il 50% della compagnia.