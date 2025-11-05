Tap in crescita nel 2025: confermati i voli sull’Italia

Per l’Italia nel periodo aprile-agosto 2025, il canale indiretto di Tap Air Portugal ha registrato un aumento del più 26,8% di biglietti venduti rispetto il 2024, con una crescita ancora più significativa per le agenzie fisiche (+47%).

Buoni i dati anche sul lungo raggio, con il Nord Atlantico in aumento del 29,5% e il Brasile a +49,4%.

“Nonostante un contesto competitivo complesso, Tap ha mantenuto la propria quota di mercato sia sugli Stati Uniti sia sul Brasile” dice Davide Calicchia, market manager Italy. La compagnia aerea portoghese nel primo semestre ha trasportato 8 milioni di passeggeri con un incremento del 2,2%. Sul fronte operativo Tap conferma tutti i voli dall’Italia con una novità, il collegamento con Los Angeles sarà operativo anche in inverno.