Tap rinnova la flotta e amplia la capacità

Rinnovo della flotta e maggiore disponibilità di posti: queste le novità per il 2026 di Tap che interesseranno anche l’Italia. Nei prossimi 3 anni saranno ben 20 i nuovi aeromobili che andranno a ringiovanire la flotta del vettore portoghese: 10 A320 neo e altrettanti A321 neo che prenderanno il posto degli A321 ceo.

“Serviranno a rinnovare ma anche ad ampliare l’offerta – ha dichiarato a TTG Italia Davide Calicchia, marketing manager per l’Italia -. Ci sarà il 10% di posti in più sull'A320 e il 20% sull'A321. Anche le cappelliere avranno una capacità maggiore tra il 30 e il 40%”. Prosegue intanto fino al 16 ottobre la promozione Tapforbiz, che premia la fedeltà del traffico business e incentiva nuovo traffico corporate.