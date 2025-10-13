Giro di poltrone in Rocco Forte Hotels, 5 nuovi incarichi

Rivoluzione alla guida per 4 hotel di Rocco Forte. Il gruppo ha infatti annunciato la nomina di 4 nuovi general manager in alcune delle strutture più iconiche, fra le quali due in Italia, l’Hotel de La Ville di Roma e l’Hotel Savoy a Firenze e due all’estero, l’Hotel Amigo di Bruxelles e il The Charles Hotel a Londra.

Inoltre, Rocco Forte nomina un managing director per il Nord Italia, a cui viene affidata la guida dell’apertura del The Carlton Milano.

A ricoprire quest’ultimo ruolo sarà Francesco Roccato, che vanta oltre sette anni di esperienza all’interno del Gruppo, dove ha ricoperto il ruolo di cluster general manager Northern Italy e general manager dell’Hotel de la Ville e delle Rocco Forte House a Roma. In precedenza, è stato general manager di strutture internazionali quali The Nobu Hotel Marbella, The Franklin London e Hotel Lungarno Florence. “La sua esperienza – dice una nota di Rocco Forte Hotels - sarà determinante per il successo del lancio di The Carlton Milano, previsto per il 6 novembre”.

All’Hotel de La Ville di Roma arriva invece Anna Gricini. Dopo aver svolto un ruolo chiave nella crescita di Rocco Forte Hotels in Italia come regional sales and marketing director, la nuova general manager assumerà la posizione a partire dal 1° novembre. Con una carriera iniziata a Milano, dove ha lavorato per Hilton International, per poi passare a Starwood Hotels & Resorts e successivamente alla Dorchester Collection, nel corso di sedici anni in Rocco Forte Hotels, Gricini ha contribuito in modo determinante al rafforzamento del posizionamento delle proprietà italiane, supportando anche l’apertura di sette nuove destinazioni nel Paese, tra cui Masseria Torre Maizza in Puglia, Hotel Villa Igiea a Palermo e Hotel de la Ville a Roma, appunto.

Su Firenze, a prendere la guida dell’Hotel Savoy dal 3 novembre sarà Matteo Gentile, che porta con sé oltre vent’anni di esperienza nel settore dell’ospitalità. Attualmente alla guida delle operazioni presso Lungarno Collection, Gentile ha ricoperto importanti ruoli dirigenziali in destinazioni iconiche nel corso della sua carriera, tra cui The Beverly Hilton e il Waldorf Astoria Beverly Hills, oltre a diverse proprietà Four Seasons in Europa, Stati Uniti e Asia. Ha inoltre fondato una società di consulenza con sede a Los Angeles, che supporta ristoranti e hotel nello sviluppo di strategie operative e creative.



L’Hotel Amigo di Bruxelles sarà invece affidato a Maximilian Von Reden. Con solide basi nel food & beverage, Von Reden ha costruito una carriera ricoprendo posizioni di rilievo in prestigiosi brand come The Mandarin Oriental, The Ritz-Carlton, The Peninsula e Kempinski in Europa e Asia. Più recentemente, ha ricoperto il ruolo di General Manager dell’Hotel Schweizerhof Bern & Spa in Svizzera, incarico che ha mantenuto dal 2019.

Infine, al The Charles di Londra arriva Ulrich Schwer, direttamente dall’Hotel de Rome a Berlino. Il trasferimento di Schwer segna la continuazione di una carriera nel settore dell’ospitalità di lusso che dura da oltre 25 anni, iniziata presso l’Hotel Adlon Kempinski Berlin e che nel corso degli anni ha incluso esperienze in proprietà iconiche di brand quali Fairmont e Belmond in tutto il mondo, come The Savoy London, The Plaza New York, Fairmont Scottsdale Princess Arizona e Belmond La Samanna St. Martin.

“Le nomine – sottolinea Rocco Forte Hotels nella nota - riflettono l’impegno costante del brand verso l’eccellenza operativa, l’esperienza degli ospiti e lo sviluppo del gruppo”.