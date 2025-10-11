TTG e InOut 2025:i numeri del successo

La 62ª edizione di TTG Travel Experience, organizzata da IEG, in contemporanea con InOut | The Hospitality Community, si chiude con risultati in ulteriore crescita. L’affluenza complessiva registra un aumento del 3% rispetto al 2024, confermando il trend positivo degli ultimi tre anni sia in termini di presenze che di qualità dei visitatori e soddisfazione degli espositori.

L’evento si consolida come uno dei principali hub internazionali per l’industria del turismo e dell’ospitalità, con 2.700 brand espositori, 1.000 buyer provenienti da 75 Paesi, 60 startup, 400 relatori e 700 giornalisti accreditati. Anche sul fronte del business i numeri sono in crescita: oltre 19.500 meeting sono stati realizzati attraverso la piattaforma di matching.

Nel suo intervento inaugurale, il ministro del Turismo Daniela Santanchè ha sottolineato il valore strategico del comparto per l’economia nazionale: «Il TTG di quest’anno arriva dopo il primo WTTC Global Summit ospitato in Italia, che ha confermato il turismo come leva strategica per crescita, occupazione e innovazione, un settore che oggi vale il 13% del Pil nazionale e che nei prossimi dieci anni continuerà a crescere in modo significativo».

L’ampia partecipazione degli assessorati regionali al turismo ha confermato il ruolo della manifestazione anche come piattaforma di confronto tra istituzioni e operatori, con numerosi incontri e conferenze dedicati alle strategie di promozione del sistema turistico italiano.

InOut: il format dedicato al mercato dell’hotellerie, delle spiagge e dei campeggi

Parallelamente, InOut | The Hospitality Community ha registrato un andamento molto positivo, rafforzando il suo posizionamento come appuntamento di riferimento per il mercato dell’hotellerie, delle spiagge e dei campeggi. Il format ha posto particolare attenzione al benessere come elemento centrale dell’esperienza turistica, valorizzando l’integrazione tra design, servizi e cura della persona. L’area Poolwide ha offerto una panoramica delle nuove tendenze del turismo wellness, sempre più orientato a esperienze che combinano relax, alimentazione di qualità e attività all’aria aperta.

IEG rinnova l’appuntamento con l’intera industria turistica italiana e internazionale all’anno prossimo: TTG Travel Experience e InOut torneranno a Rimini Expo Center dal 14 al 16 ottobre 2026.