Boccato, HNH Hospitality: “Supereremo i 120 milioni di ricavi

Forte dei risultati soddisfacenti della stagione, il gruppo alberghiero continua sulla strada della diversificazione delle attività entrando in nuovi segmenti di mercato. Un trend di crescita costante è quello che accompagna da anni HNH Hospitality. Il gruppo, che ha chiuso a ottobre scorso l’anno fiscale 2024 con 113,4 milioni di euro di ricavi (a più 7,3% sul 2023) e un ebitda di 16,3 milioni, non si accontenta: “Quest’anno - annuncia l’amministratore delegato Luca Boccato - supereremo i 120 milioni di ricavi e prevedo, a livello generale, un aumento di fatturato di 4-5 punti percentuali”.

Cifre e obiettivi ambiziosi, raggiungibili anche esplorando nuovi segmenti di mercato. Ecco che, allora, HNH Hospitality ha deciso di aprirsi al settore dell’extended stay con il brand Homy, il cui primo progetto è l’Homy Livia Verona, nel centro storico della città, all’interno dell’elegante Palazzo Tedeschi. La struttura, la cui apertura è prevista a fine anno, disporrà di 23 appartamenti con sette diverse tipologie abitative. “Con Homy - spiega Boccato - inauguriamo una nuova fase di sviluppo per il nostro gruppo, aprendo a una dimensione inedita all’interno di un piano chiaro di crescita e diversificazione. Facciamo il nostro ingresso nel segmento dei soggiorni lunghi con un prodotto che coniuga comfort, design e senso del luogo”.

Continua sulla Digital edition di TTG Today a questo link