Slovenia: italiani a +10% nei primi 8 mesi dell’anno

Continua la corsa della Slovenia sullo scenario del turismo. Nei primi 8 mesi del 202 il Paese ha registrato una crescita del 10% nei pernottamenti; un dato che sfiora il raddoppio rispetto alla media nazionale, ovvero 5,7%.

“Siamo a TTG Travel Experience consapevoli che l’interesse nei confronti della Slovenia da parte del pubblico italiano sta costantemente crescendo – ha commentato Aljoša Ota, direttore dell’Ente Sloveno per il Turismo in Italia – e al nostro stand abbiamo accolto numerosi player del comparto turistico nazionale, aiutandoli ad intercettare le opportunità che siamo in grado di offrire”.

Entrando nel dettaglio dei dati, nel solo mese di agosto la Slovenia ha accolto 110.887 turisti italiani, pari al 10,7% di tutti gli arrivi del mese, per un totale di 396.203 pernottamenti. Rispetto allo stesso mese dello scorso anno l’incremento è stato pari al 4,1% per gli arrivi e al 3,3% nei pernottamenti. Per entrambi i dati l’Italia si posiziona al secondo posto tra i mercati dopo la Germania.

Tra gennaio e agosto 2025, i turisti italiani sono stati 258.519, per un totale di 851.944 pernottamenti; gli incrementi sono stati rispettivamente del 10,5% e del 9,9% rispetto allo stesso periodo del 2024.

“L’interesse per la Slovenia è trainato da prossimità geografica, accessibilità, qualità dell’offerta e rapporto qualità-prezzo – spiega Ota – in un’estate segnata da costi più elevati in molte località italiane, il pubblico dello Stivale ha scelto la Slovenia come alternativa autentica, verde e accogliente”.