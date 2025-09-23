Ota, Slovenia: “A TTG con i nostri ‘Slovenia Talks’ e cifre da record per l’Italia’

Un format già collaudato nelle ultime edizioni di Itb e Wtm e che ora approda a TTG Travel Experience. Si chiama ‘Slovenia Talk’ e a proporlo è l’Ente Sloveno per il Turismo in Italia, che farà entrare nel suo stand in fiera relatori che si confronteranno sulle sfide e le opportunità del turismo di oggi e di domani.

La Slovenia arriva a TTG forte di dati eccezionali sulla performance del mercato Italia: la crescita del 13% dei pernottamenti di ospiti italiani nei primi sette mesi del 2025, esattamente il doppio della media nazionale, che si attesta al 6,5%.

“Ritorniamo a TTG Travel Experience consapevoli che l’interesse nei confronti della Slovenia da parte del pubblico italiano è destinato a crescere” commenta Aljoša Ota, direttore dell’Ente Sloveno per il Turismo in Italia.

Gli incontri allo stand saranno aperti ai giornalisti, agli agenti e ai partner presenti in fiera, oltre a essere trasmessi anche live sui canali dell’Ente Sloveno per il Turismo. I due appuntamenti saranno mercoledì 8 ottobre alle 12 sul tema ‘Turismo culturale in Slovenia: evoluzione e tendenze attuali’ e giovedì 9 ottobre, sempre alle 12, su ‘Sostenibilità vs Overtourism: cosa possono fare le destinazioni turistiche e i media’. “Riteniamo che il modello del Talk si sposi bene anche con l’industria del turismo: dopo il successo degli Slovenia Talk alle fiere omologhe di Londra e Berlino, siamo pronti a testare il format anche in Italia, a TTG Travel Experience. Abbiamo una vasta offerta da presentare, ma anche una disposizione ad accogliere volentieri gli input provenienti dai nostri interlocutori” spiega Ota.