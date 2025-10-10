La Spagna limiterà i voli a corto raggio; ma resta il problema dei treni

Timori per la decisone del Governo spagnolo di ridurre i voli corto raggio. La misura è contenuta nel disegno di legge sulla mobilità sostenibile, che intende incentivare i treni ad Alta velocità, che hanno un minore impatto ambientale.
Ma questo, come afferma preferente.com, si scontrerebbe con i problemi della rete ferroviaria spagnola.
Il disegno di legge sulla mobilità sostenibile, approvato dal Congresso dei Deputati mercoledì 8 ottobre, prevede l’attuazione di misure per ridurre i voli nazionali “su quelle tratte in cui esiste un’alternativa ferroviaria con un tempo di percorrenza inferiore alle due ore e mezza”.
Per l’Associazione spagnola dei consumatori, la misura comporterebbe un “grave danno” ai viaggiatori, dal momento che ridurrebbe le opzioni di mobilità. E sottolinea che “i gravi problemi e i continui ritardi riscontrati nel trasporto ferroviario rendono questa opzione un vero problema per i consumatori in questo momento”.
Remo Vangelista