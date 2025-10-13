Travel Sofware lancia il nuovo gestionale Easy

“Vogliamo celebrare questo traguardo riunendo clienti storici e nuovi arrivati e presentare in anteprima assoluta la nuova versione del gestionale Easy, destinata a definire i prossimi 20/30 anni del settore”. Così Marco Gozzi, ceo di Travel Software, celebra i 20 anni dell’azienda e lancia un rinnovato impegno nel supporto tecnologico al settore.

“Questo anniversario è una grande soddisfazione che voglio celebrare insieme a tutta la mia squadra - sottolinea Gozzi -. Il nostro è un software nato tecnologicamente molto avanzato già vent'anni fa tanto è vero che, ancora adesso, è riconosciuto dai nostri stessi competitor come il più facile di tutti”. Il nuovo Easy, per il ceo di Travel Software, metterà in atto soluzioni che vanno al di là dell’intelligenza artificiale, basandosi su tecnologie più concrete: “Non implementeremo soltanto nuove funzionalità, ma andremo a sviluppare il rifacimento completo del software con delle nuove soluzioni che sono la somma di quello fatto fino a ora”.

Soddisfazione anche per il servizio di contabilità in outsourcing per agenzie di viaggi e tour operator che, da quando è stato introdotto, sta avendo un successo inaspettato: “Questo servizio ha registrato un'impennata incredibile durante la pandemia – dice Gozzi -. Molte agenzie si sono trovate con contabilità disorganizzate, che hanno impedito loro di accedere ai ristori statali. L'azienda ha offerto assistenza gratuita, garantendo ai propri clienti di ottenere tutti i rimborsi dovuti”.