Air France, arriva una campagna per lanciare i nuovi servizi a bordo

Ideata in collaborazione con l’agenzia Aura by Omnicom e con il coinvolgimento di molti creativi francesi, la nuova campagna pubblicitaria di Air France riflette l’ambizione della compagnia aerea di offrire ai propri clienti il meglio della Francia.

L’introduzione del wifi gratuito ad alta velocità a bordo, un nuovo topper per garantire un maggior comfort nella cabina business e lo champagne offerto in tutte le classi di viaggio sono solo alcuni dei prodotti e servizi presentati, che sottolineano l’impegno di Air France nell’offrire un’esperienza ricercata a tutti i suoi clienti.

Nello stesso spirito del video istituzionale del brand, un nuovo visual chiave è ispirato a elementi iconici quali la Torre Eiffel e l’abito rosso (lo stesso del video). L’immagine esteticamente ricercata si abbina alla firma pubblicitaria scelta dalla compagnia: “Elegance is a journey. Air France”.

Nuovi visual per supportare i lanci di prodotto

Dieci nuovi visual mettono in risalto i prodotti e servizi esclusivi di punta di Air France. Tra le novità presentate vi sono il lancio del servizio wifi gratuito ad alta velocità, che sarà progressivamente disponibile su tutta la flotta, e il nuovo topper Sofitel MY BED nella cabina Business. Un visual promuove, inoltre, l’offerta di oltre 1.000 destinazioni in partenza da Parigi grazie alle compagnie partner SkyTeam – elementi chiave evidenziati durante la prima fase della campagna.

Nella fase successiva, saranno protagonisti la cucina stellata Michelin, creata da importanti chef e pasticceri francesi, lo champagne selezionato con cura servito in tutte le cabine, le lounge aeroportuali, il servizio SkyPriority e il programma frequent flyer Flying Blue.

Air France trasmetterà il suo video istituzionale in Francia attraverso una vasta campagna televisiva, segnando il ritorno sul piccolo schermo dopo sette anni, e sulle principali piattaforme di streaming. I nuovi visual, adattati in brevi video clip, saranno diffusi su canali stampa e digitali nelle principali città francesi e nei principali mercati esteri, tra cui Roma e Milano.