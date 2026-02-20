“Nel 2025, Air France-Klm ha registrato una performance solida in un contesto sfidante. Le nostre compagnie aeree hanno trasportato oltre 100 milioni di passeggeri e generato un risultato operativo di oltre 2 miliardi di euro – un primato nella nostra storia”. Il ceo del gruppo Benjamin Smith mette subito in evidenza il record fatto registrare dal gruppo lo scorso anno, con margini record e traffico passeggeri oltre la soglia dei cento milioni.

Il bilancio della compagine franco-olandese vede il fatturato superare i 33 miliardi di euro, con un incremento di quasi 5 punti percentuali, al pari con la crescita del numero dei passeggeri trasportati. E se il risultato operativo va oltre la soglia dei due miliardi di euro, l’utile netto non dista di molto raggiungendo quota 1,74 miliardi, quasi 1,3 miliardi in più dell’anno precedente.

Va ricordato che il 2025 per Air France-Klm è stato contrassegnato anche da due importanti acquisizioni: a partire dall’ingresso in Sas con il 19,9% delle quota, operazione a cui ha fatto seguito l’iter per l’aumento dell’impegno fino a oltre il 60%: inoltre è stat rilevata una quota minoritaria in WestJet in partnership con Delta e Korean Air.

“Nonostante l'incertezza in corso, affrontiamo il 2026 con fiducia e con l'impegno di eseguire il nostro piano strategico con rigore e disciplina per raggiungere i nostri obiettivi a medio termine. Vorrei ringraziare i nostri dipendenti per la loro dedizione e i nostri clienti per la fiducia continua”, conclude Smith.