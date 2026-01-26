Smith, Air France-Klm:“Un gruppo con Sas e Tap”

“Quando rinnoveremo di nuovo i nostri auguri alla stampa tra 12 mesi, spero che Air France-Klm comprenda una o forse due compagnie aeree aggiuntive”. È un Benjamin Smith particolarmente fiducioso quello che ha illustrato ai giornalisti i programmi del gruppo, per un anno che ha definito “cruciale”: il ceo si è in particolare soffermato sui due progetti in campo per aumentare il peso di Af-Klm all’interno del trasporto aereo europeo e globale, vale a dire l’incorporazione di Sas e di Tap.

Per la prima il percorso sembra essere ormai tracciato, anche se manca ancora il via libera da parte dell’Unione europea, spiega Aviation Week. Dopo avere acquisito il 19,9% del vettore scandinavo con una mossa a sorpresa, il gruppo franco-olandese punta ora a rilevare la maggioranza, creando un polo focalizzato sul Centro-Nord dell’Europa.

La pratica di Tap

Tap sarebbe invece il tassello mancante per guardare al Sud e alle possibilità che si possono aprire sull’America Latina e sull’Africa. “Air France-KLM sta chiaramente entrando in una nuova fase, passando da una struttura con una gamba in Francia e l’altra nei Paesi Bassi, a diventare un campione mondiale europeo”, ha aggiunto Smith, senza però negare che il processo per il vettore portoghese potrà essere più lungo e tortuoso. Il prossimo passo sarà infatti quello della presentazione delle offerte vincolanti, anche se non sono ancora chiare né le tempistiche né le quote che il Governo intende mettere in vendita: l’orientamento sembra essere però quello di non superare il 49%. E non bisogna dimenticare la concorrenza, che porta i nomi di Lufthansa e Iag.

Smith ha poi posto l’accento sui risultati ottenuti nell’anno appena concluso, dove le compagnie aeree del gruppo avevano raggiunto il traguardo dei 100 milioni di passeggeri mentre sono state inaugurate le nuove cabine di prima classe La Premiere di Air France: “Una leva chiave per la differenziazione”, ha detto, mentre il gruppo prosegue anche con il suo programma di rinnovo della flotta. (l.v.)