Air France-Klm: lo stato francese pronto a ridurre il debito del gruppo

Abbandonare in tutto o in parte i crediti detenuti nei confronti di Air France-Klm. E’ questo l’obiettivo di un emendamento contenuto nella legge di Bilancio del Governo francese per il 2026, misura che rientrerebbe, stando all’Esecutivo, “nell'ambito dell'attuazione di una decisione della Commissione europea che autorizza lo Stato a compensare Air France per i danni subiti durante la crisi del Covid-19”.
Secondo quanto riportato da L’Echo Touristique, il gruppo franco-olandese durante il Covid aveva perduto più di 10 miliardi di euro, costringendo la società a effettuare una doppia ricapitalizzazione, con la quale lo Stato era salito al 28% delle quote in aggiunta agli aiuti diretti, poi restituiti.
Secondo l’azienda l’eventuale operazione, che sarà effettiva solo in caso di approvazione del Bilancio, non sarebbe destinata ad avere impatti sul percorso finanziario del gruppo.
Remo Vangelista