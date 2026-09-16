Sono quasi 123mila i passeggeri che ogni giorno Air France ha gestito al Charles de Gaulle, con un picco di 130mila registrato il 28 giugno. Bastano queste cifre a definire come “molto soddisfacente”, nelle parole del direttore generale Nadia Azalé, la stagione estiva del vettore.

“La Tanzania si sta affermando come un’importante destinazione turistica” ha affermato Azalé, segnalando anche una forte crescita verso il Portogallo e il Nord Europa.

Il traffico verso il Nord America, inoltre, ha mostrato di saper resistere al complicato contesto geopolitico. Air France serve 19 destinazioni solo negli Stati Uniti e ha mantenuto un network globale di 170 destinazioni per tutta l’estate, nonostante le perturbazioni legate alla situazione in Medio Oriente.

Il Nord America, spiega TravelMole, è stato un punto focale nello sviluppo del network di Air France. La compagnia ha inaugurato i collegamenti con Las Vegas, mentre New York continua a crescere grazie all’aggiunta di un secondo volo giornaliero per Newark. Ora Air France opera 11 voli giornalieri tra Parigi e gli aeroporti di New York JFK e Newark. Anche il collegamento con Orlando è stato potenziato, passando a una frequenza giornaliera.

Guardando al futuro, Azalé ha evidenziato diverse destinazioni leisure per la stagione invernale 2026-27. Il collegamento con Punta Cana sarà prolungato dal 29 marzo al 1° maggio e, sempre nei Caraibi, la compagnia aerea aprirà dall’11 dicembre la tratta Pointe-à-Pitre-Panama City, con orari studiati per agevolare le coincidenze da Fort-de-France e Cayenne verso diverse destinazioni della regione. A partire dal 1° febbraio 2027, inoltre, un A350 servirà la rotta per Saint Martin, portando le più recenti cabine premium della compagnia aerea verso questa destinazione dei Caraibi francesi.

Air France opererà, inoltre, due voli settimanali per Malé (Maldive) dal 18 dicembre all’8 marzo, mentre Phuket sarà servita da tre voli diretti a settimana.

Per quanto riguarda il network europeo, l’apertura del collegamento con Londra Gatwick mira a intercettare sia il traffico leisure che quello business, ha spiegato Nadia Azalé.